Krefeld Pinguine verlieren gegen Iserlohn

Die Krefeld Pinguine haben sich erneut eine hohe Niederlage in Iserlohn eingefangen. Die Schwarz-Gelben unterlagen am Freitagabend am Seilersee mit 1:5 - die achte Schlappe in Folge im Sauerland. mehr