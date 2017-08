Eine gefühlte Ewigkeit trug Herberts Vasiljevs das „C“ auf dem Trikot. Mit dem Ende seiner Karriere und einem Dutzend neuer Spieler, muss sich eine neue Hierarchie herausbilden.

Krefeld. Der Kapitän – der Mann mit dem „C“ auf dem Trikot. Seit dem Karriereende von Herberts Vasiljevs ist klar: Die Pinguine brauchen einen neuen Anführer. Auf und neben dem Eis. Wer es denn werden wird, weiß Trainer Rick Adduono selbst noch nicht. Immerhin muss sich das Team mit einem Dutzend neuer Spieler erst zusammenfinden. Adduono sagt: „Wir werden das erst in der Woche vor dem Saisonstart entscheiden.“ Ob er wählen lasse oder den Kapitän bestimmen werde? Adduono: „Vielleicht wählen.“

Klar ist nur, was ein Kapitän alles so können muss, um der Aufgabe und den Anforderungen gerecht zu werden. Bei einigen Klubs gilt der Kapitän als Bindeglied zwischen Trainer, Mannschaft und Abteilungsvorstand oder Geschäftsführung. Bei den Pinguinen ist er nur verlängerter Arm des Trainers, ohne Einfluss auf die Belange des Vereins, beziehungsweise Managements.

Motivation, Einsatz, Emotionen und soziale Kompetenz

Teamintern ist der Kapitän der Spieler, der Motivation und Einsatz vorlebt. Seine Stellung im Team muss unumstritten sein. Er muss psychisch stabil sein, Emotionen und das Geschehen auf dem Eis im Griff haben. Ein Merkmal ist auch die soziale Komponente. Der Kapitän kümmert sich um junge Spieler, und er muss ein besonderes Vertrauensverhältnis zum Trainer haben. Wer könnte das Rennen machen, ob gewählt oder bestimmt? Da es in der vergangenen Saison im Team und damit auch in der Kabine nicht gestimmt hat, wird spannend sein, welche Entscheidung Adduono treffen wird, um das Klima in der Mannschaft zu verbessern.

Daniel Pietta

Der Center der Paradereihe ist sportlich unumstritten, geht mit Kampf und Cleverness voran. Seine Identifikation mit den Pinguinen ist beispielhaft angesichts des Zehn-Jahres-Vertrages bis 2025. Das Verhältnis zu Adduono ist intakt, wenn auch nicht ganz unbelastet. Der Kanadier hatte ihn vor zwei Spielzeiten zum Kapitän gemacht, um ein Zeichen zu setzen – für Pietta und gegen Vasiljevs. In der sportlichen Krise im Winter 2015 war Pietta für ein Spiel aus dem Kader gestrichen worden, daraufhin gab er das Amt ab. Vasiljevs wurde wieder Kapitän. Das alles war unter Trainer Franz Fritzmeier. Ist die Zeit reif, für eine Neuauflage? Ja, Pietta ist gereift, als Vater jetzt auch anders in der Verantwortung.