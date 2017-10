Marcel Müller ist der treffsicherste Spieler. Die erste Sturmreihe erzielt 42 Prozent der Tore, Nick St. Pierre ist bester Verteidiger.

Krefeld. Marcel Müller stand in den Katakomben des König-Palasts, der Arbeitskleidung weitgehend entledigt, mit Badelatschen an den Füßen. Sohn Theo, ein halbes Jahr alt, hielt er geborgen auf dem Arm und plaudert über den Penaltysieg gegen Berlin. Mit seinem Pe-nalty der Extraklasse.

Müller ist vielleicht so etwas wie das Sinnbild, was möglich und vielleicht noch zu erwarten ist. Der Stürmer scheint die schlechte vergangene Saison verarbeitet zu haben und ist dabei, an die Leistung und Quote anzuknüpfen, die ihn, als er vor drei Jahren das erste Mal zu den Pinguinen kam, auszeichnete.

Was Müller aktuell aufs Eis legt, ist gut, verdammt gut. Er ist der Leader in der ersten Sturmreihe, hat auch das Arbeiten in der Defensive verinnerlicht. Zumindest deutlich mehr und engagierter als vor einem Jahr. Mit 15 Punkten ist er zweitbester Stürmer der Liga – acht Tore, sieben Assists. Er geht voran. So auch im Penaltyschießen. Müller: „Der Trainer hat bestimmt, dass ich den ersten schieße.“ Treffer. Fragezeichen aber macht auch Müller nach den Ursachen befragt, warum die Mannschaft gegen die Teams auf Augenhöhe so wenig punktet. „Ich weiß es auch nicht. Gegen die Topteams jedenfalls klappt es besser.“

15 der 36 Treffer erzielen Müller, Pietta, Umicevic und Jordan

Mit seinen acht Treffern hat Müller den Löwenanteil an den erzielten 36 Toren der Pinguine, Daniel Pietta und Martin Schymainski folgen mit jeweils vier Treffern. Die Top-Sturmreihe ist im ersten Viertel der Saison ihrem Ruf gerecht geworden, erzielte 15 von 36 Toren. Neben Müller (8), und Pietta (4) steuerten Dragan Umicevic zwei und Zugang Jordan Caron ein Tor hinzu. Mit der Quote von 42 Prozent unterstreicht sie Klasse, aber auch die Abhängigkeit der Mannschaft vom Zusammenspiel dieses Ensembles.

Die Quote der zweiten Reihe passt nicht zum Anspruch

Deutlich fällt dagegen die zweite Sturmreihe ab. Feser (3), Trettenes (2) und Kristiansen (0) sammeln nur ein Drittel der Tore ein gegenüber Reihe eins – 5 Tore macht 14 Prozent. Das ist, gemessen an den Erwartungen, deutlich zu wenig. Allerdings war Taktgeber Feser vier Wochen verletzt. Knüpft er an die Form schnell wieder an, steigt die Quote. Der als Torjäger geplante Tommy Kristiansen hingegen kommt überhaupt noch nicht zurecht. Läuferisch offenbart er schwächen – ob er zehn Tore erreichen kann, ist fraglich. Mit der Verpflichtung von Caron hat man reagiert. Bleibt der Kanadier in Reihe eins, würde Umicevic in Reihe zwei spielen, dass könnte mit Feser gut passen. Sind alle Ausländer fit, wäre Kristiansen aktuell Streichkandidat Nummer 1.