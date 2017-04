Krefeld. Die Krefeld Pinguine haben zwei weitere Testspiele vereinbart. So werden die Pinguine am 25. August ein Heimspiel gegen die Kölner Haie bestreiten. Spielbeginn wird um 19.30 Uhr im KönigPALAST sein. Außerdem sind die Krefeld Pinguine am 3. September zur Saisoneröffnung der Iserlohn Roosters am Seilersee eingeladen. Das Spiel wurde auf 14.30 Uhr terminiert.

„Unmittelbar nach dem Wochenende in England mit Spielen gegen Nottingham und Cardiff, werden wir mit den Haien sowie eine Woche später mit den Roosters auf weitere starke Gegner in der Vorbereitungsphase treffen. Die Spiele gegen Köln und Iserlohn werden zwei von drei Tests gegen Konkurrenten aus der DEL sein. Die weiteren vier Spiele werden wir gegen Mannschaften aus anderen Ligen bestreiten“, sagt Matthias Roos, Sportlicher Leiter der Krefeld Pinguine.

Die bisherigen Vorbereitungsspiele:

Samstag, 19.08.2017 19:00 Uhr Nottingham – Krefeld

Sonntag, 20.08.2017 17:00 Uhr Cardiff – Krefeld

Freitag, 25.08.2017 19:30 Uhr Krefeld – Köln

Sonntag, 03.09.2017 14:30 Uhr Iserlohn - Krefeld