In der neuen Saison sind Einzeltickets und Dauerkarten für Stehplätze preiswerter.

Krefeld. Wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, machen sich die Fans rar. Dieser Kausalkette können sich auch die Krefeld Pinguine nicht entziehen.

Deutlich sichtbares Zeichen dieses Zusammenhangs sind die freien Plätze auf der Nordtribüne – weithin sichtbar in den vergangenen Heimspielen. Rund 500 Fans pro Heimspiel fehlen den Pinguinen zum Etat-Ansatz.

Das soll sich ändern. Geschäftsführer Karsten Krippner formuliert das so: „Die Stehplatz-Tribüne muss wieder voll sein.“

Bei Werbeaktion winken Warengutscheine

Dafür senkt der Club in der neuen Spielzeit die Preise auf der Nordtribüne. Das Einzelticket kostet dann 17,50 Euro statt bisher 19 Euro, ermäßigte Karten sind für zwölf Euro statt bisher 13,50 Euro zu haben.

Diese Preisreduzierung macht sich auch bei den Dauerkarten bemerkbar. Die zweite Änderung in der Ticketstruktur betrifft die Dauerkarten. Durch den Wegfall der zwei Champions-League-Spiele gibt es nur noch drei verschiedene Kategorien: die Clubkarte, die Premiumkarte und die Rookie-Karte für Neukunden. Geändert haben die Pinguine auch die Ermäßigungen. Alle, die einen Ausweis (Schüler, Studenten, Rentner, etc.) haben, und Jugendliche von 15 bis 22 Jahre erhalten ermäßigte Tickets. Neu ist eine Werbeaktion: Wer einen Dauerkarteninhaber wirbt, erhält einen Warengutschein in Höhe von 50 Euro für den Fanshop. Wer bis zum 1. Mai bestellt und zahlt, erhält einen Vorzugspreis. Alle Preise sind ab Samstag auf der Homepage der Pinguine veröffentlicht. ste