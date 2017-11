Die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg sind auch in dieser Saison wieder ein ganz heißer Meisterschaftskandidat. Schon in den letzten Jahren waren die Franken ganz dicht dran am langgehegten Ziel Meisterschaft. Headcoach Rob Wilson und Sportdirektor Martin Jiranek haben es erneut geschafft ein Team zu schmieden, das den ganz großen Wurf schaffen kann. Für Kapitän Patrick Reimer läuft dabei langsam die Zeit davon, sich den Traum zu erfüllen.

Am 10. Dezember wird Jochen Reimer 35 Jahre alt. Für einen der besten Stürmer der Deutschen Eishockey Liga noch lange kein Grund, in Richtung Karrierende zu schielen. Dennoch ist der Geburtstag ein kleiner Fingerzeig. Denn der Nürnberger Kapitän, der in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils zum besten Stürmer und Spieler der Liga gewählt wurde, möchte sich noch seinen großen Traum von der Meisterschaft mit den Franken erfüllen. Endlose Jahre stehen dafür nicht mehr zur Verfügung.

Das weiß auch der Routinier, der mit seinem Torriecher einer der Garanten für die konstant starken Leistungen der Ice Tigers in den letzten Jahren war. 65 Scorerpunkte (2013/14), 62 (2014/15), 64 (2015/16) und 54 in der vergangenen Saison, jeweils in den Hauptrunden, sind eine beeindruckende Bilanz. Umso ärgerlicher, dass es für die Bayern in den Playoffs nicht zum ganz großen Wurf reichte. So war in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils im Halbfinale Schluss, als die Grizzlies aus Wolfsburg zweimal zur Endstation wurden.

In der laufenden Runde kam der gebürtige Mindelheimer und mehrfache Ligatopscorer noch nicht richtig in Fahrt. Erst ein Treffer und fünf Assists stehen zum jetzigen Zeitpunkt für den Nationalspieler zu Buche. Ein Grund für die magere Ausbeute ist eine hartnäckige Beinverletzung, durch die der Rechtsaußen einige Wochen pausieren musste. Für den deutschen Starspieler sprangen andere im Team in die Bresche, so dass die Norisstädter erneut ganz oben in der DEL zu finden sind und mit einem Sieg am Freitag in Bremerhaven die Tabellenführung von München zurückeroberten.

Thomas Sabo: Großes Engagement und echte Eishockeyliebe

Ganz oben im Tableau werden die Thomas Sabo Ice Tigers auch ziemlich sicher am Ende der Hauptrunde zu finden sein, wenn es um die besten Plätze für die Playoffs geht. Headcoach Rob Wilson und Sportdirektor Martin Jiranek konnten die prominenten Abgänge, wie Torjäger Andrew Kozek (ging nach Finnland) und Starverteidiger Jesse Blacker (wechselte zu Kunlun Red Star nach Peking in die KHL), auch Dank des weiterhin starken Engagements ihres potenten Geldgebers kompensieren. Thomas Sabo, der Gründer des gleichnamigen und weltweit agierenden Schmuckunternehmens, pumpt seit Jahren viel Geld in das Nürnberger Profi-Eishockey. Der 1961 in Österreich geborene Unternehmer ist leidenschaftlicher Eishockeyfan und rettete mit seinen Millionen 2009 die Ice Tigers vor dem Untergang.