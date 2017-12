Als wichtige Neuverpflichtung für die Defensive stieß Alex Trivellato während der Deutschland-Cup-Pause zum Team der Krefeld Pinguine. Der 24-Jährige bringt für sein junges Alter bereits viel DEL-Erfahrung mit. Für Berlin und Schwenningen stand der gebürtige Südtiroler vor seinem Wechsel in die Seidenstadt schon fast 200 Mal im Oberhaus auf dem Eis. Auch im italienischen Nationalteam ist der offensivstarke Verteidiger eine etablierte Größe.

Wer in Südtirol geboren wird und inmitten der Dolomiten aufwächst, hat ein Faible fürs Eis. Sowohl für das Eis, das man aus einer Waffel schleckt, als auch für den gefrorenen Untergrund, auf dem man Schlittschuh läuft. So war es auch bei Alex Trivellato, der in Leifers aufwuchs, wenige Kilometer von Bozen entfernt. Als Kind träumte der Südtiroler von einer eigenen Eisdiele und entdeckte früh das Eishockey für sich.

Bis er 16 Jahre alt war, ging er für die Eishockeyteams in Leifers, der jüngsten der acht Städte Südtirols, auf Torejagd beziehungsweise kümmerte sich darum, Tore zu verhindern. Dann wechselte der Teenager nach Deutschland, genau gesagt nach Kaufbeuren. Dort spielte er eine Saison beim ESVK und wurde in der Allgäuer Talentschmiede für höhere Aufgaben entdeckt. Die Berliner Eisbären hatten ein Auge auf das 1,88 Meter große Abwehr-Ass geworfen.

Nach einem Probetraining war die Entscheidung schnell getroffen, der junge Italiener zog an die Spree. „Für meine Mutter war das nicht ganz einfach, dass ich nun plötzlich so weit weg wohnte“, erinnert sich Alex Trivellato, doch Berlin wurde schnell seine zweite Heimat. „Ich habe mich dort von Anfang an wohl sehr gefühlt“.

Nach zwei starken Jahren in der DNL mit den Eisbären Juniors und einem Jahr in der Oberliga beim Kooperationspartner FASS Berlin holte ihn zur Spielzeit 2013/14 Headcoach Jeff Tomlinson hoch in das DEL-Team. „Ich hatte super erste Jahre in der DEL, in denen ich viel gelernt habe.“ In seinen beiden Jahren als Profi im Trikot der Eisbären setzte der Deutsch-Italiener dabei auch offensiv Akzente. Mit fünf Toren und sechs Assists verbuchte der Rookie eine gute Ausbeute. Ebenso bei seiner kurzen Ausleihe zu den Dresdner Eislöwen in die DEL2. Für die Sachsen steuerte er in seinen 18 Einsätzen satte zehn Scorerpunkte (zwei Tore) bei.

Neue Freunde bei den Wild Wings gefunden

Zur Spielzeit 2015/16 entschied sich Trivellato zu einem Ortswechsel innerhalb der DEL und schloss sich den Schwenninger Wild Wings an. Zwei volle Spielzeiten (102 Spiele) absolvierte er für die Schwarzwälder und war eine der wichtigen Stützen in der Hintermannschaft. „Ich habe auch dort super Menschen kennengelernt und gute Freunde gefunden. Einer davon ist Tim Bender.“