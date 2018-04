Der Sportdirektor bricht am Donnerstag zur Scouting-Tour nach Übersee auf. Die erste Reihe im Angriff und in der Abwehr sind die größten Baustellen der neuen Mannschaft.

Krefeld. 13 Spieler haben einen Vertrag bei den Krefeld Pinguinen, rund zehn Profis fehlen noch für die angedachte Kadergröße. Das Gerüst der neuen Mannschaft steht. Bisher hat der Club sieben Spielern aus der sportlich enttäuschenden vergangenen Spielzeit dennoch das Vertrauen ausgesprochen. Zugänge sind allein Chad Costello und James Bettauer. Jetzt kommt es darauf an, die wesentlichen, leistungsbezogenen Komponenten dem Personal-Puzzle hinzuzufügen.

Das sind im Gros die Kontingentspieler. Drei davon haben die Pinguine unter Vertrag. Alles Stürmer – Hanson, Costello und Trettenes. Neun könnten sie nach geltenden Statuten verpflichten. Nach interner Planung sind sechs für den Sturm vorgesehen, drei für die Abwehr. Im Gespräch mit unserer Zeitung begründet Sportdirektor Matthias Roos die veränderte Verteilung gegenüber der Vorsaison mit fünf Lizenz-Stürmern und vier Lizenz-Verteidigern: „Wir haben in Marcel Müller einen Top-Scorer verloren. Weil wir keinen deutschen Spieler mit diesen Werten bekommen können, müssen wir diese Position mit einem Lizenzspieler besetzen.“ Im Umkehrschluss werden daher fünf deutsche Verteidiger im Kader stehen, vier sind bereits unter Vertrag. Aber wie sehen die Reihen im Detail aus.

Die Pinguine der Saison 2018/19.

Fragezeichen im Sturm bei sechs Spielern

Daniel Pietta ist Center im ersten Sturm, an seiner Seite könnten Jordan Caron und Dragan Umicevic agieren. Beim Kanadier ist das große Fragezeichen die Fitness. Ist die Überzeugung in seine Gesundheit groß, sollte alles unternommen werden, ihn zu halten. Aufgrund der Verletzung schrecken mitunter einige Top-Clubs von einer Verpflichtung zurück. Dragan Umicevic wird zu Saisonbeginn 34 Jahre alt. Er hat bei den Pinguinen im ersten Jahr 44 Spiele gemacht, letztes Jahr 40. Seine Vorzüge als Vorbereiter hat er nachhaltig bewiesen, seine Mängel in der Defensive ebenso. Knackpunkt – er will einen Zwei-Jahres-Vertrag. Erhalten der Schwede und Caron einen neuen Vertrag, darf sich niemand über das Verletzungspech beschweren. Tendenz: Höchstens einer bleibt, wenn überhaupt.

In der zweiten Sturmreihe agieren Greger Hanson und Chad Costello, der aus Iserlohn kommt. Beide kennen sich aus gemeinsamen drei Jahren für die Allen Americans in der ECHL, haben dabei zwei Mal den Kelly-Cup gewonnen. Gesucht wird der passende Center zu diesem Duo – es wird eine Reihe alleine mit Lizenzspielern sein. Jetzt kommt es darauf an, wie viel Geld der Club für den Center in die Hand nehmen wird. Ein klassischer Zwei-Wege-Stürmer wäre die Idealbesetzung, Kandidaten gibt es am Markt genug, in jedem Preissegment. Die Kombination Costello und Hanson verspricht Besseres als im Vorjahr Kristiansen und Trettenes.