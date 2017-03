Das DNL- und Schüler-Team braucht zwei Siege für den Einzug ins Viertelfinale.

Krefeld. Während sich die Profis der Krefeld Pinguine in den Urlaub verabschiedet haben, darf sich der Nachwuchs noch in den Play-offs beweisen. Etwas Play-off-Balsam für die nicht gerade verwöhnte KEV-Fan-Seele. Allerdings könnten die ersten Play-off-Spiele in Krefeld auch gleichzeitig die Letzten sein. Sowohl das DNL-Team, als auch die Schüler-Mannschaft liegen in ihrem Best-of-Three-Modus hinten.

Am Samstag (19.30 Uhr) gilt es für Trainer Elmar Schmitz und das DNL-Team gegen Augsburg zu gewinnen, um die Serie auszugleichen. Damit am Sonntag (13 Uhr) mit einem weiteren Sieg das Viertelfinal-Ticket gebucht werden kann. Schmitz sagt: „Wir werden alles daran setzen, die Serie zu unseren Gunsten zu entscheiden. Hoffentlich mit zahlreichen Fans im Rücken.“ Das Spiel in Augsburg endete 3:4 nach Verlängerung.

Die Ausgangslage und Zielsetzung der Schüler im Duell mit Ingolstadt gleicht der des DNL-Teams. Der 6:7-Auswärtsniederlage nach Penaltyschießen, soll am Samstag (16.30 Uhr) ein Sieg folgen, um das entscheidende Spiel zu erzwingen. Die dritte Begegnung würde am Sonntag um 10 Uhr stattfinden. Trainer Dirk Kuhnekath sagt: „Die Art und Weise, wie die Mannschaft ab dem zweiten Drittel in Ingolstadt gespielt hat, stimmt mich zuversichtlich für das Wochenende.“

Die Spiele finden in der Rheinlandhalle statt, der Eintritt zum Play-off-Spieltag ist frei.