Krefeld. Am Donnerstag heißt es erneut „Eishockey meets Fußball“. Die Krefeld Pinguine sind beim diesjährigen VR-Go-Cup des TSV Krefeld-Bockum 1901 e.V. zu Gast und dort aktiv am Spieltagsgeschehen eingebunden. So wird es von 14.45 – 15.30 Uhr eine Autogrammstunde mit Max Faber und Tom Schmitz geben, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 findet eine Trikotübergabe an die Contest-Gewinner mit Kevin Orendorz statt. Die Pokalübergabe an das Gewinnerteam wird ab ca. 17.00 Uhr durch Daniel Pietta vorgenommen. Auch Maskottchen KEVin wird vor Ort sein.

