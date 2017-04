Pinguine versteigern Game-Worn-Trikots

Krefeld. Wie in jedem Jahr können Fans der Krefeld Pinguine auch in dieser Sommerpause wieder ein ganz besonderes Souvenir aus der abgelaufenen Saison 2016/17 ersteigern: Auf der Onlineplattform ebay (Account kevpinguine1936) bietet der Club in den nächsten Wochen die von den Eishockey-Profis der Krefeld Pinguine getragenen Trikots an. Die Sätze werden ab Ostern in Kleingruppen verkauft und eingestellt.

Los geht es bei 30 Euro, Fans können 7 Tage auf den jeweiligen Favoriten bieten. Angeboten werden in den kommenden Wochen die schwarzen Heimtrikots, die gelben Auswärtstrikots sowie die gelben Aufwärmtrikots. Am Freitag startet um 19.30 Uhr die erste Gruppe, bestehend aus den schwarzen Heimtrikots von Collins, Faber, Galbraith, Hambly, Mancari, Müller und Mike Schmitz. Jedes Trikot erhält ein signiertes Echtheitszertifikat.