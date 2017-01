Fünf Minuten fehlten den Krefeld Pinguinen zum Sieg gegen die Kölner Haie. Am Ende unterlagen die Schwarz-Gelben bei der Rückkehr von Rick Adduono mit 1:3. Nach der frühen Führung verpassten die Krefelder in Überzahl weitere Treffer nachzulegen. Ausgerechnet Christian Ehrhoff markierte mit... mehr

Nach einer enttäuschenden Vorstellung unterlagen die Krefeld Pinguine Freitagabend den Straubing Tigers mit 0:3. Die Schwarz-Gelben präsentierten sich viel zu harmlos vor dem gegnerischen Tor und in entscheidenden Momenten zweikampfschwach. Am Sonntag (19 Uhr) treten die Krefelder in Wolfsburg an. mehr