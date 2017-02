Die Krefeld Pinguine verlieren am Freitagabend in Augsburg mit 1:3.

Krefeld. Die Krefeld Pinguine haben auf ihrer Saisonabschiedstour Freitagabend in Augsburg mit 1:3 verloren. Niklas Treutle verhinderte eine höhere Niederlage für die Schwarz-Gelben, die alle drei Gegentreffer in Unterzahl kassierten. Nach der Niederlage steht nun auch rechnerisch fest, dass die Krefelder Platz 10 nicht mehr erreichen können. Am Sonntag (16:45 Uhr) sind die Köner Haie mit Christian Ehrhoff zu Gast im König-Palast.

Rick Adduono bezeichnete die Abgänge von Kyle Klubertanz und Marcel Müller auch als Chance für die jungen Spieler. Der Trainer berief Philipp Kuhnekath in den Kader. Für den 19-jährigen war es der zweite DEL-Einsatz seiner noch jungen Karriere.

Kuhnekath nahm die Position von Müller an der Seite von Daniel Pietta ein und war am Krefelder Fphrungstreffer beteiligt. Pietta wollte Kuhnekath vor dem Tor anspielen, doch von einem Schlittschuh eines Abwehrspieler sprang der Puck zurück auf den Schläger von Pietta. Der zog aus der Drehung ab und traf ins lange Eck. Kuhnekath bekam die Vorlage gutgeschrieben – seine erste Torbeteiligung in der höchsten deutschen Spielklasse (6.). Christian Kretschmann hätte die Führung ausbauen können. Nachdem er bei einem Torschuss gehakt wurde, sprachen die Schiedsrichter Kretschmann einen Penalty zu, den er allerdings vergab (11.). Als mit Mike Collins der erste Krefelder auf die Strafbank musste, dauerte es nur sechs Sekunden bis der Puck im Tor lag. Verteidiger Gabe Guentzel verwandelte per Direktabnahme zum 1:1-Ausgleich (16.).

Zu Beginn des Mitteldrittels saß Kretschmann wegen Beinstellens auf der Strafbank. Die Gastgeber entwickelten Dauerdruck, Treutle hielt gegen Michael Davies (23.) und Ben Hanowski, war aber chancenlos, als sich Trevor Parkes durchsetzte und den im Torraum liegenden Puck über die Linie drückte (24.). Der Treffer gab den Panthern Aufwind, allein Treutle war es zu verdanken, dass es zunächst bei zwei Gegentoren blieb. Der Torhüter wurde ein ums andere Mal von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Als gleich zwei Pinguine auf die Strafbank mussten – Mikko Vainonen wegen Hakens, dazu handelten die Schwarz-Gelben sich eine Bankstrafe wegen Spielverzögerung ein – spielte Davies Verteidiger Mark Cundari frei, der zum 3:1 traf (39.).

Das gleiche Bild im Schlussdrittel. Treutle stemmte sich weiterhin gegen die Niederlage. Die Pinguine, die auf den erkrankten Martin Ness verzichten mussten, waren teilweise nur Zuschauer. So wie Dragan Umicevic kurz vor Spielende. Nachdem er den Puck an Parkes verloren hatte, stellte der Schwede das Spielen ein. Aber Treutle, am Freitag der beste Krefelder, hielt den Alleingang des Augsburgers (57.). Für Marcel Müller verlief der Freitagabend ebenfalls nicht erfolgreich. Müller unterlag bei seinem Debüt für Linköping mit 1:3 in Karlskrona.