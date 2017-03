Krefeld. Die Pinguine haben den Vertrag mit Stürmer Mike Mieszkowski um ein Jahr verlängert. Der 24-Jährige geht damit in seine vierte Saison für die Krefelder, er stand bisher 111 Mal in der DEL und 13 Mal in der Champions League für die Krefeld Pinguine auf dem Eis.

In der letzen Saison ist Mieszkowski Stammspieler bei seinem Verein geworden. Er traf vier Mal ins Tor und leistete drei Mal die Vorarbeit zum Torerfolg.

Der Stürmer zeigte sich sehr glücklich über die Vertragsverlängerung, „Ich fühle mich hier in Krefeld sehr wohl, auch mein Bruder spielt jetzt in der DNL. Meine Familie ist also öfter hier. Für meine berufliche Laufbahn war die Verlängerung eine gute Entscheidung, ich werde auch in der nächsten Saison viel Eiszeit erhalten.“

Auch Cheftrainer Rick Adduono ist sich sicher, dass die Pinguine an dem 24-Jährigen in der nächsten Saison viel Freude haben werden, „Mike ist ein großer und starker Spieler, der sich durch seine körperbetonte und mannschaftsdienliche Spielweise auszeichnet. Er arbeitet täglich hart, um sich weiterzuentwickeln, und hat durchaus das Potential, nächste Saison zehn Tore zu erzielen.“