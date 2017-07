Krefeld. Die Krefeld Pinguine und Mark Mancari gehen künftig getrennte Wege. Der Vertrag des Spielers, der noch bis zum Ende der Saison 2017/18 gilt, ist aufgelöst worden. Dies hat der Verein heute mittgeteilt.

Marc Mancari war zur Spielzeit 2016/17 von den Augsburger Panthern an den Niederrhein gewechselt und hatte in 49 DEL-Spielen 12 Tore und 17 Assists erzielt. Auch in der Champions Hockey League gegen Oulu und Ostrava stand der mittlerweile dreifache Familienvater für die Pinguine auf dem Eis und konnte in vier Partien jeweils ein Tor und einen Assist beisteuern.