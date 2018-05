Krefeld. Die Pinguine werden in der Vorbereitung auf die neue Saison am vierten Müllers Fanshop Cup teilnehmen. Das Turnier bei den Dresdner Eislöwen findet am 25. und 26. August in der EnergieVerbund-Arena statt. Neben den Pinguinen und den Eislöwen werden auch die Fischtown Pinguins Bremerhaven sowie der Fehérvár AV19 Sport Club aus der Erste Bank Eishockey Liga teilnehmen.

Das Auftaktspiel wird am Samstagnachmittag Pinguine gegen Fehérvár sein. Pinguine Sportdirektor Matthias Roos freut sich über die sportliche Herausforderung, "Das Turnier in Dresden ist ein guter Test auf die anstehende Spielzeit. Die Spiele sind gut organisiert und das Teilnehmerfeld ist attraktiv. Die Gegebenheiten in Dresden sind optimal." red