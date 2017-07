Krefeld. 50 Tage vor dem Saisonstart der Krefeld Pinguine am 8. September um 19.30 Uhr gegen Red Bull München laufen die Vorbereitungen für die neue DEL-Saison. 1300 Dauerkarten wurden bis Donnerstag verkauft, kaum weniger als in der Vorsaison. Der harte Kern der Mannschaft hat unter Co-Trainer Marian Bazany das Sommertraining ohne große Blessuren abgeschlossen. Am 1. August, die Zustimmung von Trainer Rick Adduono vorausgesetzt, soll nach Möglichkeit das erste Eistraining öffentlich im König-Palast stattfinden. Die Saisoneröffnung ist elf Tage später in der Rheinlandhalle gegen Iserlohn vorgesehen.

Über Weihnachten wird es diesmal kein Heimspiel geben

Geschäftsführer und Sportdirektor Matthias Roos hat noch Arbeit vor sich, zumal in der nächsten Woche alle Spieler zur Saisonvorbereitung in Krefeld eintreffen: „Die Wohnungen mussten vorbereitet, die entsprechenden Fahrzeuge ausgesucht werden. Nicht ganz verstehen kann ich den Unmut, den es über den Spielplan gab, weil wir in den ersten sechs Spielen gleich fünf Heimspiele haben.“ Roos weist darauf hin, dass die DEL sich bei den Multifunktionsarenen nach den jeweils vorliegenden Buchungen richten müssen: „Insgesamt bin ich mit dem Spielplan zufrieden. Über Weihnachten wird es in diesem Jahr kein Heimspiel geben, dafür aber zum Jahresende.“

So empfangen die Pinguine an Silvester um 15 Uhr Iserlohn bereits, damit alle Familien rechtzeitig wieder zu Hause sein können. ps