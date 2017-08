Krefeld. Seit der Spielzeit 2015/16 besteht eine Kooperation zwischen den Krefeld Pinguinen und Krefelds ältestem Restaurant Korff. Wie der Verein am Dienstag mitgeteilt hat, bleibt die Kooperation auch in Zukunft mit dem neuen Pächter Matthias Cantow bestehen und wird ausgeweitet. In der bevorstehenden Spielzeit wird das Restaurant mit einer eigenen Bande bei den Heimspielen im KönigPALAST vertreten sein.

Pächter Cantow und sein Team haben die komplette Mannschaft inklusive Sportlicher Leitung Ende August zum Abendessen eingeladen. „Insbesondere für die Spieler ist ein gemeinsamer Abend außerhalb des harten Trainingsgeschehens wichtig um sich auch in entspannter Atmosphäre austauschen zu können. Der Abend läutet die letzte Vorbereitungswoche ein, bevor wir am 8. September in die Hauptrunde starten“, gibt Matthias Roos einen Einblick in den Sommerpausen-Countdown der Pinguine.