Krefeld. Die Krefeld Pinguine haben Torhüter Patrick Klein mit einer Spielberechtigung für den EC Bad Nauheim (DEL2) ausgestattet. Bereits am kommenden Wochenende soll der 23-Jährige in Duisburg sein erstes Spiel für Nauheim machen und so weitere Spielpraxis erhalten.

Matthias Roos, Sportdirektor: „Wir möchten Patrick die Möglichkeit bieten, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Letzte Saison konnte er einige Spiele in Kassel bestreiten und diese Spielzeit erhält Patrick die Möglichkeit dies in Bad Nauheim zu tun.“

Und Patrick Klein ergänzt: „Als gebürtiger Duisburger freue ich mich natürlich besonders auf das Spiel am Wochenende. In Bad Nauheim treffe ich mit Felix Bick auf einen guten Freund und ehemaligen Mitbewohner, mit dem ich bereits in Düsseldorf und Duisburg in einer Mannschaft gewesen bin.“