Krefeld. Nikolas Linsenmaier bleibt bis zur Deutschland-Cup Pause Anfang November in Freiburg, darauf haben sich beide Vereine verständigt. Der junge Mittelstürmer hat bisher in neun Spielen für seinen Heimatclub drei Tore erzielen und sechs Vorlagen geben können.

„Nikolas bekommt in Freiburg viel Spielpraxis und ist in sämtlichen Situationen auf dem Eis. Er steigert sich von Woche zu Woche, braucht aber noch etwas Zeit“, erklärt Sportdirektor Matthias Roos die Entscheidung den 24-Jährigen noch nicht zurück nach Krefeld zu holen. Freiburg hat bis zur Deutschland-Cup Pause weitere neun Spiele, sodass Nikolas Linsenmaier insgesamt auf 18 Spiele in der DEL2 kommen könnte.