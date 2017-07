Krefeld. Die Krefeld Pinguine bieten ihren Fans eine Mini-Dauerkarte an mit sechs ausgesuchten Heimspielen. Der Vorverkauf dazu startet am 27. Juli im Onlineshop oder im Fanshop Westparkstraße. Die Spiele: 21.9.: Krefeld – Bremerhaven (19.30); 15.10.: Krefeld – Berlin (16.30 Uhr); 17.11.: Krefeld – Mannheim (19 Uhr); 10.12.: Krefeld – Augsburg (14 Uhr); 7.1.: Krefeld – Schwenningen (14 Uhr); 19.30 Uhr: Krefeld – Nürnberg (2.2). Am 1. August startet der Einzelkartenvorverkauf für alle DEL-Spiele. Karten für die Saisoneröffnung am 12. August sind nur im Fanshop an der Westparkstraße erhältlich.

