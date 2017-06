Krefeld. Die Krefeld Pinguine haben den 24-jährigen Justin Feser verpflichtet. Der Kanadier hat in den letzten vier Jahren für den EHC Olten in der Schweizer NLB gespielt und ist dort in den letzten drei Spielzeiten Top-Scorer seines Teams gewesen. „Justin ist ein Mittelstürmer, der seine Stärken im läuferischen und technischen Bereich hat. Er verfügt über großes Offensivpotential und wird seine Mitspieler gut in Szene setzen. Ob er in unserer ersten oder in unserer zweiten Sturmformation zum Einsatz kommt, wird sich in der Vorbereitung zeigen“, sagt Chef-Trainer Rick Adduono.

Für den EHC Olten hat Justin Feser in den letzten vier Jahren 181 Hauptrundenspiele in der NLB bestritten und dabei 77 Tore erzielt und 113 Vorlagen gegeben. Hinzu kommen 40 Playoff-Spiele mit 16 Toren und 22 Vorlagen. „Für Krefeld in der DEL zu spielen ist eine neue Herausforderung – ein höheres Niveau, auf dem ich mich beweisen und durchsetzen möchte“, äußert sich Justin Feser zu seinem Wechsel in die Seidenstadt.

Vor seiner Zeit in Olten hat Justin Feser in der WHL von 2008 bis 2013 insgesamt 351 Hauptrundenspiele bestritten, wobei ihm 155 Tore und 198 Vorlagen gelungen sind. In 63 Playoff-Spielen kommen weitere 18 Tore und 32 Vorlagen hinzu. „Ein wichtiges Entscheidungskriterium zu Gunsten von Justin ist die Tatsache gewesen, dass er bereits Europaerfahrung hat und sich nicht erst an die größere Eisfläche gewöhnen muss. Die Eingewöhnungszeit ist für ihn daher deutlich kürzer“, sagt Sportdirektor Matthias Roos.