Krefeld. Die Krefeld Pinguine erhalten die Lizenz für die Spielzeit 2017/18. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat am Donnerstagvormittag bekanntgegeben, dass alle 14 Vereine in der bevorstehenden Saison spielberechtigt sind.

Die Pinguine hatten bereits Mitte Februar den Antrag auf Durchführung des Lizenzprüfungsverfahrens eingereicht und die Bürgschaft in Höhe von 100.000 Euro hinterlegt. Ende Mai waren die Lizenzunterlagen fristgerecht zur Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer der DEL eingereicht worden. „Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die neue Spielzeit sind in den letzten Wochen abschließend geschaffen worden, weshalb wir die Lizenz auch problemlos erhalten haben. Mit den „jungen Wilden“, unseren Skandinaviern und Kanadiern, werden wir sicherlich eine Mannschaft stellen, die schwer zu schlagen sein wird, und wir peilen diesmal definitiv die Playoffs an", sagt Wolfgang Schulz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pinguine.

Und Karsten Krippner, Geschäftsführer der Krefeld Pinguine, ergänzt: „Die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit laufen auf Hochtouren, jetzt warten wir alle auf die Saisoneröffnung am 12. August. Mit dem Erhalt der Spielgenehmigung ist die gute Arbeit der Krefeld Pinguine der vergangenen Wochen deutlich geworden. Ich kann alle weiteren Aufgaben guten Gewissens Ende Juli an Matthias Roos übergeben.“