Krefeld. Eine turbulente Gefühlswelt erlebten die Krefeld Pinguine an ihren ersten beiden DEL-Spieltagen der noch jungen Saison 2017/18. Nach starken Leistungen waren die Siege in den Heimspielen gegen München und Augsburg zum Greifen nahe, doch die Punkte räumten jeweils die Gäste ab. Damit das am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt (Freitag, 15. September 2017, 19.30 Uhr) und bei der Auswärtspremiere bei den Schwenninger Wild Wings (Sonntag, 17. September 2017, 14 Uhr) anders wird, zog Headcoach Rick Adduono unter der Woche die Trainingszügel weiter an.

Fragezeichen hinter Engelage und Umicevic

Besonders die Niederlage gegen Augsburg schmerzte den routinierten Trainer, da die Entscheidung bei eigener Überzahl verpasst wurde und die Gäste in Unterzahl davonzogen. „Wir müssen weiter hart an den Specialteams arbeiten. Die Fehler bei eigener Überzahl dürfen nicht passieren. Man hat gesehen, wie schnell kleine Schwächen ausgenutzt werden“, warnte der Kanadier und forderte gleichzeitig, die Konzentration in jeder Spielsituation hoch zu halten.

„Leider haben wir nach einer guten Leistung gegen Augsburg die Punkte weggeworfen“, analysierte Sportdirektor Mathias Roos, sah aber viele gute Anzeichen. Im Spiel fünf gegen fünf hatten sich die Pinguine am Wochenende mit 6:3 Toren eine starke Bilanz erspielt und konnten auch kämpferisch voll überzeugen. „Gegen München haben wir im zweiten Drittel nahezu perfekt gespielt. Da hat die Mannschaft gezeigt, zu was sie fähig ist. An diese Leistung müssen und können wir anknüpfen“, zeigte sich Roos optimistisch.

Mit welchem Kader es in die kommenden Aufgaben geht, blieb unter der Woche unsicher. Mit Torhüter Andrew Engelage (muskuläre Probleme) und Dragan Umicevic (Rippenprellung) waren zwei Leistungsträger angeschlagen. „Bei beiden müssen wir kurzfristig schauen, ob es geht“, so Roos. Da beide aber mittrainieren konnten, ist ein Einsatz durchaus denkbar.

Möglich auch, dass schon gegen Ingolstadt ein neuer Verteidiger das schwarz-gelbe Trikot überstreifen wird. Mit dem Finnen Markus Nordlund trainierte ein möglicher Kandidat unter der Woche bereits mit.

Fit ist nach seiner Verletzung aus der Auftaktbegegnung gegen München wieder Torhüter Patrick Klein. Gegen Augsburg stand der 23-jährige schon wieder auf dem Eis und zeigte, wie gegen den Deutschen Meister, eine gute Leistung.