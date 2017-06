Bei einer großen Dauerkartenaktion winken tolle Preise.

Krefeld. Die Pinguine starten eine große Dauerkartenaktion. Geschäftsführer Karsten Krippner: „Derzeit haben wir rund 1150 Saisonkarten abgesetzt. Damit liegen wir leicht unter dem Schnitt vom letzten Jahr. Allerdings erwarten wir nach Veröffentlichung des Spielplans Anfang Juli einen Schwung von Bestellungen, da viele Fans die terminierten Spiele abwarten wollen.“

In Phase 1 verlosen die Pinguine ab sofort unter allen Fans, die bis 18. Juni eine Dauerkarte bestellt haben, zwei bespielte Schläger und die Teilnahme an einem Teamevent für zwei Personen. In Phase 2 ab 19. Juni bringt der Club unter allen Fans, die zwischen 19. Juni und 17. Juli eine Dauerkarte verlängern oder bestellen, ein Game-Worn-Trikot der abgelaufenen Saison und zweimal zwei VIP-Tickets für ein Auswärtsspiel 2017/18 nach Wunsch (ausgenommen Düsseldorf und Köln) an den Mann.

In Phase 3 ab 3. Juli verlosen die Pinguine unter allen Neukunden ein paar getragene Handschuhe sowie einmal zwei Tickets für einen Kinoabend mit Spielern.