Krefeld. In Trainer Rick Adduono, Nick St. Pierre, Kurt Davis und Justin Feser trafen am Mittwoch vier weitere Pinguine in Krefeld ein. Nicht alles glatt lief vor allem bei Trainer Adduono – immerhin drei Koffer blieben auf der Strecke in Toronto stecken. Und auch Verteidiger Antonion Manvian wartet noch auf Schläger – obwohl er nur aus Paris kam. Da in Martin Ness am Freitag der letzte Kaderspieler erst spät mit dem Zug aus der Schweiz in Düsseldorf ankommt, ist das erste Team-Meeting für Freitag am Nachmittag angesetzt.

Ab 8 Uhr am Freitag laufen die ersten Leistungschecks der Profis im St. Josefshospital in Uerdingen.