Krefeld. Vor dem Derby gegen die Kölner Haie am Freitag sorgte Pinguin-Stadionsprecher Kristian Peters-Lach bei den Zuschauern für Gänsehaut. Bezugnehmend auf den Anschlag in Berlin plädierte Peters-Lach in einer bewegenden Ansprache für Toleranz und Respekt in Zeiten des Terrors. Die rund 8000 Zuschauer quittierten die Rede mit tosendem Applaus. Auf Facebook hat das Video dazu bereits über 1.3 Millionen Aufrufe.

"Leben und Sicherheit wurden ausgelöscht und zerstört, nur aufgrund von blindem Hass. Hass auf unsere Werte, unsere Kultur, unser Miteinander", sagt Peters-Lach im Hinblick auf den Anschlag in Berlin und erinnert an das bevorstehende Weihnachtsfest, das von gegenseitigem Respekt und Liebe handelt. "Liebe kennt keine Herkunft, keine Religion, keine Orientierung. Liebe ist universell, und sie ist stärker als Hass, die Sprache der Dummen."

Doch nicht nur der Hass der Terroristen sei laut Peters-Lach ein Problem, sondern auch diejenigen, die versuchen, diese Taten zu instrumentalisieren. Denn "braune oder braungefärbte Dummheit befeuert die Sprache des Terrors".

Am Ende seiner Rede appeliert Peters-Lach an die Zuschauer: "Lasst uns gemeinsam applaudieren für die Menschen, die jetzt unsere Gedanken und Kraft so dringend brauchen. Lasst uns gemeinsam applaudieren für die Menschen, die sich für unsere Sicherheit engagieren. Lasst uns gemeinsam applaudieren für die Menschen, die nicht wegschauen, sondern helfen." jp