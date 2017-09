Krefeld. Die Krefeld Pinguine gehen mit gravierenden personellen Problemen die am Freitag in Straubig und am Sonntag in Wolfsburg anstehenden Aufgaben in der DEL an. Vor allem im Angriff drückt der Schuh: In Dragan Umicevic und Marcel Müller fallen zwei Spieler der ersten Sturmreihe um Center Daniel Pietta aus. Zudem fehlen Mike Mieszkowski und Justin Feser sowie Verteidiger Tom Schmitz.