Krefeld. Vom Ligakonkurrenten und Vizemeister Wolfsburg wechselt Patrick Seifert für die Saison 2017/18 nach Krefeld. Mit den Grizzlys wurde der 181 cm große und 88 kg schwere Linksschütze in den vergangenen beiden Spielzeiten Vizemeister. „Patrick ist ein Verteidiger, der über viel Spielverständnis verfügt und letzte Saison in Wolfsburg auch in Überzahlsituationen eingesetzt worden ist. Bei uns wird er eine wichtigere Rolle spielen können als bei den Grizzlys. Er ist ein weiteres Puzzlestück, das unserer Defensivabteilung mehr Stabilität geben wird“, sagt Chef-Trainer Rick Adduono.

"In Krefeld sind die beiden letzten Jahre sicher nicht optimal verlaufen. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass wieder bessere Zeiten für die Pinguine kommen werden“, so die Worte von Patrick Seifert, der in der abgelaufenen Spielzeit 58 DEL-Spiele für Wolfsburg bestritten hat und dabei 3 Tore erzielen und 10 Vorlagen geben konnte.

Für Augsburg und Wolfsburg hat der Verteidiger insgesamt 330 DEL-Spiele gemacht, in denen ihm 7 Tore und 39 Vorlagen gelungen sind. Zudem hat er in der zweiten Liga für Landsberg, Kaufbeuren und München 170 Spiele bestritten und dabei 4 Tore erzielt und 20 Vorlagen gegeben.