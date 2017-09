Krefeld. Die Pinguine haben einen neuen Trainingsgast. Markus Nordlund ist am Montagabend in Krefeld eingetroffen. Der 1,95 Meter große und 96 Kilogramm schwere Finne will sich für einen Vertrag empfehlen. Der 32-Jährige hat in den letzten vier Jahren für den HC Ambrì-Piotta in der NLA, Djurgardens IF in der SHL sowie zuletzt für Vaasan Sport in der ersten finnischen Liga gespielt.

„Markus hat in der Schweiz und vor allem in Schweden sehr gute Spielzeiten bestritten. In der letzten Saison lief es nicht optimal für ihn und er konnte nicht mehr an die starken Leistungen der Vorjahre anknüpfen. Daher wollten wir ihn diese Woche im Training haben, um uns einen besseren Eindruck von ihm verschaffen zu können“, äußert sich Sportdirektor Matthias Roos.

„Die beiden letzten Jahre sind schwierig für mich gewesen, weshalb ich mich einer neuen Herausforderung stellen möchte. Die DEL ist eine gute Liga, in der ich mich beweisen will“, so die Worte des finnischen Verteidigers, der mit Mikko Vainonen auf einen Landsmann bei den Pinguinen trifft.

Nordlund hat insgesamt 432 Hauptrundenspiele in der ersten finnischen Liga bestritten. Dabei sind ihm 48 Tore und 105 Vorlagen gelungen. Hinzu kommen 41 Playoff-Spiele mit 6 Toren, 13 Vorlagen und einer +/- Statistik von +13.