Neuer Stürmer: Pinguine verpflichten Diego Hofland

Krefeld. Die Krefeld Pinguine haben mit Diego Hofland einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige wechselt von DEL2-Club Bad Nauheim nach Krefeld. „Diego ist ein schneller und taktisch disziplinierter Außenstürmer, der auch als Mittelstürmer eingesetzt werden kann. Er wird unserem Kader mehr Tiefe geben und den Konkurrenzkampf in den hinteren Reihen anheizen. Zudem ist er eine weitere Option in Unterzahlsituationen“, sagt Chef-Trainer Rick Adduono über den 187cm großen und 89 kg schweren Neuzugang.

Ausgebildet wurde der gebürtige Rotterdamer bei der Düsseldorfer EG, wo ihm in der Saison 2009/ 2010 der Sprung vom Nachwuchs in das DEL-Team gelang. Für die DEG hat er von 2009 bis 2013 insgesamt 151 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse bestritten, wobei ihm 4 Tore und 7 Vorlagen gelungen sind. „Die Zeit in Duisburg und Bad Nauheim ist für meine Entwicklung wichtig gewesen und nun freue ich mich auf Krefeld“, so Diego Hofland.

Für Duisburg hat Diego Hofland 141 Spiele in der Oberliga mit 76 Toren und 83 Vorlagen absolviert. In den beiden letzten Spielzeiten kam er auf 93 Einsätze in der DEL2 für Bad Nauheim, dort erzielte er 15 Tore und 13 Vorlagen.