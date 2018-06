Krefeld. Die Krefeld Pinguine haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga den Russen Kirill Kabanow verpflichtet, wie der Verein am Freitag mitteilte.

"Ich sehe in ihm die perfekte Ergänzung zu Daniel Pietta und Jordan Caron. Damit verfügen wir sicherlich über eine der gefährlichsten Sturmreihen in der DEL", wird Trainer Brandon Reid in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Der 25 Jahre alte Außenstürmer wurde in der vergangenen Spielzeit dänischer Meister mit Aalborg und soll in Krefeld nun in der ersten Reihe an der Seite von Daniel Pietta und Jordan Caron spielen. Kabanow wurde einst vom viermaligen Stanley-Cup-Champion New York Islanders gedraftet, blieb bisher aber ohne Einsatz in der NHL. dpa