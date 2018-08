Pinguine hautnah ist das Motto, wenn am Samstag, 4. August, die große Saisoneröffnung in die mit großer Spannung erwartete DEL-Spielzeit 2018/19 rund um den KönigPALAST stattfindet.

Krefeld. Pinguine hautnah ist das Motto, wenn am Samstag, 4. August, die große Saisoneröffnung in die mit großer Spannung erwartete DEL-Spielzeit 2018/19 rund um den KönigPALAST stattfindet. Zusammen mit ihren Fans wollen die Krefeld Pinguine an ihrer Heimstätte den ersten gemeinsamen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft und Saison gehen. Das Programm auf der Westparkstraße startet um 14 Uhr auf der Bühne neben dem KönigPALAST mit Trikotpräsentation, Interviews und Gesprächen.

Zum gleichen Zeitpunkt öffnet das traditionelle Familienfest mit Partnern und Sponsoren auf der Parkfläche neben dem KönigPALAST. Auch in diesem Jahr wird es wieder Führungen durch die Spielarena geben. Fans ohne Dauerkarten werden an diesem Samstag zum ersten Mal Einzeltickets für die Saison 2018/19 kaufen können.

Showtraining mit dem kompletten neuen Team

Ein Highlight der Feier wird das Showtraining mit der kompletten Mannschaft und dem neuen Trainerteam auf dem frisch hergerichteten Eis des KönigPALAST sein. Im Anschluss daran werden sich die Spieler, Fans und Nachwuchskräfte vom KEV 81 e.V. erstmals in einer Skills Challenge stellen.

„Wir haben uns gegen ein Spiel bei der diesjährigen Saisoneröffnung entschieden. So können wir die Spieler über den Tag verteilt besser aktiv einplanen, ohne dass wir sie in der Spielvorbereitung stören. Die Skills Challenge ermöglicht es Fans, mit der neuen Mannschaft zum ersten Mal wortwörtlich auf Tuchfühlung zu gehen und dazu das eigene Können unter Beweis zu stellen“, freut sich Organisator und Mannschaftsleiter Robin Kohl auf den Saisonauftakt. Der Eintritt zum Showtraining wie zur Skills Challenge ist frei, der Einlass ab 15.30 Uhr erfolgt über die Haupteingänge des KönigPALAST. Im Anschluss daran wird wie schon in den Vorjahren die Mannschaft von Stadionsprecher Kristian Peters-Lach vorgestellt. Abgerundet wird der Tag mit Livemusik der Coverband 12inch aus Krefeld.

Brandon Reid freut sich auf die DEL und Krefeld

Neben dem neuformierten Team wird es auch für das Trainergespann ein spannender Saisonauftakt sein. Sowohl Headcoach Brandon Reid als auch sein „Co“ Pierre Beaulieu stehen zum ersten Mal für ein DEL-Team verantwortlich hinter der Band und fiebern dem Meisterschaftsauftakt gegen Bremerhaven (Freitag, 14. September, 19.30 Uhr KönigPALAST Krefeld) entgegen.