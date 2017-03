Krefeld. Nach Mike Mieszkowski haben die Pinguine auch mit Kevin Orendorz verlängert. Der Außenstürmer war 2009/ 10 zu den Krefeldern gewechselt. Insgesamt hat er mittlerweile 108 DEL-Spiele für die Pinguine bestritten, in denen er 2 Tore erzielen und 9 Vorlagen beisteuern konnte.

„Nach dem Jahr in Bremerhaven, hatte ich mir viel vorgenommen und mich vielleicht zu sehr unter Druck gesetzt. Im September und Oktober lief es nicht gut, aber ich konnte mich aus dem Tief herauskämpfen. Als ich in der zweiten Saisonhälfte die Chance auf mehr Eiszeit bekam, habe ich diese genutzt. Die Leistung hat gestimmt und auch das Selbstvertrauen kam zurück. Ich wollte in Krefeld bleiben und bin froh, dass wir uns auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten“, freut sich Kevin Orendorz über seinen Verbleib in Krefeld.

„Kevin verfügt über großes Potential und hat sich in den letzten Jahren auch gut entwickelt. Im letzten Saisondrittel hat er erkennen lassen, was er zu leisten vermag. Entscheidend wird für ihn sein, dass sein Spiel über eine gesamte Saison konstanter und zuverlässiger wird. Außerdem muss er die Vorteile, welche seine körperliche Konstitution mitbringt, besser ausspielen. Er bringt grundsätzlich alles mit um sich auch für die vorderen Reihen zu empfehlen. Es liegt an ihm, dies auch zu tun“, äußert sich Pinguine-Sportdirektor Matthias Roos zur Vertragsverlängerung.

Der Pinguine-Kader mit Stand 13. März

Tor: Patrick Klein

Verteidigung: Nick St.-Pierre (A), Maximilian Faber, Mike Schmitz, Tom Schmitz

Angriff: Mark Mancari (A), Mike Mieszkowski, Dragan Umicevic (A), Daniel Pietta, Martin Schymainski, Lukas Koziol, Kevin Orendorz.