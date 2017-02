Sie ist eine sichere Beute für den Gegner: in München sechsmal in Unterzahl, zwei Gegentore, in Mannheim dreimal, drei Gegentore, in Iserlohn zweimal, ein Gegentor, gegen Bremerhaven viermal, zwei Gegentore, gegen Ingolstadt zweimal, ein Gegentor – insgesamt 18 Mal in Unterzahl in den vergangenen fünf Spielen, neun Gegentore kassiert. 50 Prozent sind keine Quote mehr, das ist ein Offenbarungseid.