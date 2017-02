Der Kanadier bleibt Trainer der Pinguine – wer von den Profis nach der verkorksten Saison ein Bleiberecht erhält, steht am Mittwoch fest.

Krefeld. Am Mittwoch werden Entscheidungen getroffen, wenn die Clubführung der Krefeld Pinguine zusammensitzt und die Kaderplanung vorantreibt. Wer spielt aus dem jetzigen Kader auch nächste Saison noch bei den Pinguinen, wer muss gehen? Klar ist, viele werden es nicht sein. Dafür ist sicher: Rick Adduono bleibt Trainer. Mittwoch dürfte seine Vertragsverlängerung verkündet werden.

Torhüter

Patrick Galbraith: Der Duba-Nachfolger war stets umstritten. Die Entscheidung den Dänen zu behalten, war nachvollziehbar. Galbraith ist kein Torhüter, der Spiele im Alleingang gewinnt. Gleichwohl waren die Leistungen des 30-Jährigen nicht konstant genug. Für eine Ausländerlizenz nicht gut genug. Tendenz: Keine Vertragsverlängerung Niklas Treutle: Als er im Oktober kam, gewann er sein erstes Spiel in Berlin (3:1), danach unterlagen die Schwarz-Gelben, wenn er im Tor stand, 13 Spiele. Erst seine letzten vier Spiele waren konstant gut. Als Nummer eins bringt er die Pinguine nicht weiter, als Nummer zwei zu teuer.

Tendenz: Keine Vertragsverlängerung

Verteidiger

Tim Hambly: In einer schwachen Verteidigung war Hambly der offensivstärkste Abwehrspieler (zwei Tore, zwölf Vorlagen). Vor dem eigenen Tor aber oft zu weit weg von den Gegenspielern und mit Fehlern. In sieben Jahren DEL war seine Bilanz in der Plus-Minus-Statistik vor dieser Saison insgesamt +45. In diesem Jahr bei den Pinguinen -17. Wird im Sommer 34.

Tendenz: Keine Vertragsverlängerung

Mike Little: Als Verteidiger Nummer 5 wäre Little eine Überlegung wert. Allerdings benötigt er eine Ausländerlizenz, von denen nur neun eingesetzt werden dürfen. Für einen Top 4-Verteidiger passt bei dem nur 1,74 Meter großen Amerikaner das Verhältnis Scorerpunkte zu Zweikampfhärte nicht.

Tendenz: Keine Vertragsverlängerung

Kyle Sonnenburg: Rick Adduono hat Sonnenburg 2011 aus der Universitätsliga geholt. Durch seinen deutschen Pass ist der 30-Jährige für die Pinguine wertvoll. Kann die Rolle des sechsten Verteidigers auch im nächsten Jahr ausfüllen.

Tendenz: Vertragsverlängerung

Thomas Supis: Eine Armverletzung im Auswärtsspiel in Düsseldorf am 13. November beendete die Saison für Supis früh. Auf den hinteren Verteidiger-Position ist im kommenden Jahr kein Platz mehr für den 25-jährigen, die Verantwortlichen planen ohne ihn.

Tendenz: Keine Vertragsverlängerung

Kyle Klubertanz: Die größte Enttäuschung der Saison. Vertrag wurde bereits aufgelöst, Klubertanz spielt den Rest der Saison in Graz.

Keine Aussicht auf einen neuen Vertrag.

Mikko Vainonen: Wurde Ende November nachverpflichtet. Zwar mit positiven Ansätzen, konnte der Verteidigung aber keine Stabilität verleihen. Adduono ist jedoch angetan vom Finnen, seine beiden Treffer gegen Wolfsburg zusätzliche Argumente.

Tendenz: Vertragsverlängerung

Angriff

Marcel Müller: Eine Chance der Vertragsauflösung besteht, sollte Müller in Schweden überzeugen. Für das Mannschaftsgefüge wäre es gut, sollte es so kommen.

Tendenz: Vertragsauflösung

Marco Rosa: Der 35-jährige Center war zu Saisonbeginn verletzt, konnte danach die Erwartungen nur ansatzweise erfüllen. Tendenz: Keine Vertragsverlängerung Mike Collins: Bester Torschütze mit 16 Treffern. Collins hat gute Phasen, aber auch lange schwache Phasen – trotz seiner 34 Scorerpunkte. Hatte von Ende November bis Mitte Januar eine Phase von 15 Spielen, in denen ihm nur ein Tor und eine Vorlage gelangenn. Dazu zweikampfschwach und nicht konstant genug für einen verlässlichen Scorer in Reihe zwei. Tendenz: Keine Vertragsverlängerung Christian Kretschmann: Hat noch nicht verlängert. Gerade in Unterzahl ein wichtiger Spieler für die Pinguine. Tendenz: offen Mike Mieszkowski: Körperlich präsent, hat zusammen mit Kretschmann und Orendorz zum Saisonende eine gute Reihe gebildet. Erledigt seinen Job solide. Sollte sich Mieszkowski für einen Wechsel zu einem anderen Club entscheiden, ist er für die Pinguine nicht unersetzlich Lukas Koziol hat noch einen Jahr Vertrag.

Tendenz: Vertragsverlängerung

Kevin Orendorz: Der Spieler, der den größten Schritt nach vorne gemacht hat. Adduono setzt ihn zuletzt auch in Über- und Unterzahl ein. Soll sich schon mit Iserlohn über einen Wechsel einig sein. Es wäre ein herber Verlust für die Pinguine. Sie sollten alles daran setzen, Orendorz langfristig an den Verein zu binden. Tendenz: offen Martin Ness: Der Deutsch-Schweizer wurde nachverpflichtet. Ein solider Arbeiter für die vierte Reihe, der die Erwartungen erfüllt hat.

Tendenz: Vertragsverlängerung