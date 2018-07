Ehe die Krefeld Pinguine am Mittwoch erstmals auf das Eis dürfen, müssen sie eine Reihe spezifischer Tests absolvieren. Ein Einblick in die Trainingsmethoden.

Es herrscht reges Treiben an diesem Montagmittag im Malteser Krankenhaus in Uerdingen. Die einen kommen, die anderen gehen. Parkplätze sind nur schwer zu finden, stattdessen stehen die Autos der Eishockeyprofis der Krefeld Pinguine in Reihe. Am Eingang ein kurzer Handschlag. Smalltalk.

Viele der Spieler haben sich seit dem Abschied in den Sommer nicht mehr gesehen. Einige hielten sich in der Heimat fit. Für die Zugänge sind die medizinischen Eingangstests rund sechs Wochen vor dem Saisonstart der erste Kontakt mit ihren Mitspielern. Am Montag und Dienstag testen die Spieler an mehreren Stationen Ausdauer, Beweglichkeit. Fitness eben. All das, was für eine erfolgreiche Spielzeit benötigt wird.

Pietta kommt mit Sohn Henry, auch Kapitän Grygiel mit Kindern

Nach zwei Jahren am Tabellenende der Deutschen Eishockey Liga wollen die Pinguine zurück in die Play-offs. Der Kader wurde umgekrempelt, jetzt beginnt die Arbeit. Für Daniel Pietta nichts Neues. Im roten Dress spaziert er mit Sohn Henry auf dem Arm durch die Gänge, auch Adrian Grygiel nutzte die Zeit, brachte seine Kinder mit. Die Stimmung war gut, beide hatten die Physio- Tests gerade hinter sich, waren ebenso wie Martin Schymainski auf dem Sprung. Sieben Bewegungen an verschiedenen Stationen hatte die Physio-Gruppe zu absolvieren. Ausfallschritte und Sprünge, Übungen zur Beweglichkeit und Explosivität sowie der Antrittsschnelligkeit. Die Ergebnisse liefern einen ersten Überblick über das Fitness-Level.

Doch vor allem geht es auch um eine Vorbeugung von Verletzung, wie Pinguine-Physiotherapeut Florian Kreuzmann sagte: „Wir messen Muskel-, Fett- und Wasseranteil im Körper, schauen aber genauso auch auf die Muskulatur und wer bei manchen Bewegungen möglicherweise Schmerzen hat. Dadurch können einige Probleme gelöst werden, bevor sie überhaupt auftreten.“

Am Montag war Mathias Trettenes interner Rad-Champion

Welche Übungen genau gemacht werden, hängt dabei auch ein wenig vom Trainer ab. „Wir bieten immer eine Reihe von Dingen an, ob Fahrrad oder Laufband entscheidet dann der Trainerstab“, sagt Kreuzmann. Brandon Reid scheint eher ein Radfahrer zu sein, denn während für die einen nur einzelne Bewegungsübungen anstehen, geht es für die andere Gruppe ganz schön an die Kondition. Acht bis neun Minuten mit höchster Belastung Radfahren, dazu verkabelt am ganzen Körper.