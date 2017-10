Nach Jahren mit schweren Verletzungen läuft es 2017 wieder optimal für Christoph Gawlik. Nach der DEL2-Meisterschaft mit den Löwen Frankfurt unterschrieb der 30-jährige gebürtige Deggendorfer kurz vor der neuen Spielzeit einen Vertrag bei den Krefeld Pinguinen. Bei seinem Comeback in der höchsten deutschen Spielklasse zeigt der kampfstarke Angreifer seinen Kritikern, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

Schon früh hatte sich der Bub´ aus dem niederbayrischen Deggendorf seinen beruflichen Plan zurechtgelegt. Der Traum hieß Eishockeprofi. Dafür investierte der Rotschopf viel. Als junger Teenager verließ er dafür seine Heimatstadt Richtung Mannheim und arbeitete sich Schritt für Schritt Richtung seines Traumjobs vor. „Ich war verdammt jung, als ich zu Hause wegging. Mannheim war aber der beste Standort, sich zu entwickeln. Im Sportinternat war man gut aufgehoben. In dieser Zeit haben sich enge Freundschaften mit Frank Maurer und Youri Ziffzer entwickelt, die nie abgerissen sind“, erinnert sich der im August 30 Jahre alt gewordene Routinier an die Anfänge.

Durch bärenstarke Leistungen bei den Jungadlern durfte er mit gerade einmal 16 Jahren schon zum ersten Mal DEL-Luft schnuppern. „Das war natürlich etwas Herausragendes. Da waren große Namen wie Ilja Vorobjev, Devin Edgerton, Robert Hock und Christoph Ullmann in der Adler-Kabine. Leute, zu denen man aufschaut.“

Aufgrund der besseren sportlichen Perspektive, die ihm Pierre Page und Peter John Lee in Berlin gaben, wechselte Christoph Gawlik mit 17 Jahren den DEL-Standort. Die kommenden vier Jahre trug er das Trikot der Eisbären. Er lebte den Traum vom Eishockeyspieler.

Und wie. Gleich in seinen Rookiejahren heimste er drei Meistertitel in den großen Jahren bei den Hauptstädern ein. Mi zwölf Toren in der Hauptrunde und zwei weiteren in den Playoffs leistete er in seinem zweiten Profijahr einen beachtlichen Anteil am Titel. Doch in Berlin lernte der Bayer auch die Schattenseiten des Profisports kennen. Schwere Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück.

Neustart in Frankfurt und Meisterschaft in Ingolstadt

Darum entschied sich Gawlik zur Spielzeit 2008/09 zu einem Neustart bei den Frankfurt Lions. Unter Trainer Rich Chernomaz blühte der quirlige Angreifer wieder mächtig auf und wurde zum wichtigen Stammspieler.

Er spielte unter anderem in der Paradereihe mit Topstürmer Jeff Ulmer und gehörte in seinem zweiten Löwen-Jahr zu den Topscorern (20 Tore, 28 Assists) im Team. 2010 sicherten sich die Ingolstädter Panther die Dienste des Linksschützen. „Das war ein super Standort für mich. Es hat perfekt gepasst vom Gefühl und vom Umfeld.“ Gekrönt wurden die fünf Spielzeiten mit der Überraschungs-Meisterschaft der Panther in der Saison 2014/15, als in einem dramatischen Play-off-Finale die Kölner Haie bezwungen wurden.