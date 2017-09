Der Stürmer, der vier Meistertitel feierte, wechselt zu den Pinguinen.

Krefeld. Kurz vor dem Saisonstart am Freitag mit dem Heimspiel gegen den deutschen Meister aus München haben die Krefeld Pinguine Christoph Gawlik verpflichtet. Der 30-jährige Stürmer verfügt über Erfahrung aus 459 Hauptrunden- und 65 Play-off-Spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Mit den Eisbären Berlin und Ingolstadt hat Gawlik vier deutsche Meisterschaften gewonnen und zuletzt auch mit den Löwen Frankfurt den Titel in der DEL2, wie auch Verteidiger Joel Keussen, den er nun bei den Pinguinen wieder trifft.

Roos: „Er wird ein wichtiger Bestandteil des Teams sein“

Die Vorbereitungsphase hat der gebürtige Deggendorfer in Straubing absolviert und ist für die Niederbayern auch in Testspielen zum Einsatz gekommen. Matthias Roos, Pinguine-Sportdirektor, sagt: „Christoph kann als Mittel- und Außenstürmer eingesetzt werden, wird bereits gegen München und Augsburg ein wichtiger Bestandteil in unserem Team sein.

Gawlik hatte sich vor zwei Jahren vor dem Saisonstart einen Kreuzbandriss zugezogen, fiel eine Spielzeit komplett aus. In Frankfurt kam er dann zurück aufs Eis.“

Gawlik sagt zu seinem Wechsel: „In Krefeld möchte ich zeigen, dass ich immer noch ein guter DEL-Spieler bin, noch einige Jahre auf diesem Level spielen kann.“ Insgesamt hat Christoph Gawlik 104 Tore in der höchsten deutschen Spielklasse erzielt und 141 Vorlagen gegeben.

Trainer Adduono: „Er bringt Siegermentalität mit“

Cheftrainer Rick Adduono sagt: „Christoph ist ein schneller und erfahrener Zwei-Wege-Stürmer. Er bringt Siegermentalität mit und verfügt über das Potenzial, in jeder unserer Sturmreihen eingesetzt werden zu können. Mit ihm bekommen wir mehr Qualität und auch mehr Tiefe in unseren Kader. Nach Mannheim, Berlin, Frankfurt, Ingolstadt und Düsseldorf sind die Pinguine der sechste Club für den Christoph Gawlik in der DEL spielen wird.