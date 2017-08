Krefeld. Elmar Schmitz, Trainer des KEV-DNL-Teams, begrüßte vor dem Saisonstart am 2. September fünf neue Spieler in dem neu formierten Nachwuchs-Team. Neuer Torhüter ist der 16-jährige Ennio Albrecht, im Angriff verstärken Daniel Spies, Jonathan Galke, Adam Kiedewicz und David Weidlich den Krefelder EV. Beim Testspiel am Samstag (11 Uhr) gegen Iserlohn sind die Neuzugänge erstmals im Einsatz. B.F.