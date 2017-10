Marcel Müller ist bis jetzt der Spieler der Saison. Nicht nur bei den Krefeld Pinguinen, auch in der Liga. Kein Spieler hatte nach dem vergangenen Wochenende mehr Treffer in der DEL erzielt als der 28-Jährige. Zudem belegt Müller Rang zwei bei den Topscorern. Weiteren Aufwind gab der erste Auswärtsdreier in Ingolstadt. Jetzt möchte das Team unbedingt nachlegen. Gelegenheiten dazu bieten sich bei den Spielen in Bremerhaven (Freitag 27. Oktober, 19.30 Uhr) und beim nächsten Heimspiel im KönigPALAST gegen die Grizzlys Wolfsburg (Sonntag 29. Oktober, 14 Uhr).

Die letzten Spiele der Krefeld Pinguine waren nichts für schwache Nerven. Der unglücklichen 4:5-Niederlage im Heimspiel gegen Schwenningen folgte ein Husarenritt in der Fremde. Ausgerechnet bei der Mannschaft der Stunde, den Ingolstädtern Panthern (drei Siege in Folge), ging der Auswärtsknoten für Rick Adduono und sein Team auf. Der 5:2-Sieg in Ingolstadt war der erste Dreier in dieser Saison auf fremden Eis.

Die letzten Spiele brachten dabei ganz besondere Geschichten hervor. Zum Beispiel die, dass mit Christoph Gawlik ein Ex-Ingolstädter und Meisterpanther von 2013 die Pinguine mit einem Shorthander zum 3:2 auf die Siegerstraße brachte. Oder die, dass Marcel Müller mit zwei Treffern die Führung in der Torschützenliste übernahm, oder die, dass der neue KEV-Spieler Jordan Caron einen echten Torriecher zu haben scheint. Weitere (Erfolgs-) Geschichten möchten die Pinguine jetzt an diesem Wochenende schreiben: beim Auswärtsspiel in Bremerhaven und beim Heimspiel im KönigPALAST gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Die erste Reihe befindet sich in Topform

Vor einigen Wochen beantwortete Bundestrainer Marco Sturm die Frage, welche KEV-Spieler Kandidaten für die Nationalmannschaft und die kommenden internationalen Aufgaben (Deutschland Cup, Olympischen Spiele) sind, klar und deutlich: Marcel Müller und Daniel Pietta. Das Lob von Sturm scheint das Duo zusätzlich beflügelt zu haben. Seit dem Besuch des DEB-Cheftrainers gehören die Stürmer der ersten Reihe zu den fleißigsten Punktesammlern im Team und in der Liga.

Die KEV-Fans und -Verantwortlichen dürften die DEL-Statistiken Anfang der Woche mit großem Stolz gelesen haben. Da führte mit Marcel Müller (zehn Tore) ein Schwarz-Gelber die Torjägerliste an. Hinter dem Münchner Keith Accoin (24 Punkte) reihten sich Müller (19 Punkte) und Pietta (17 Punkte) auf Platz zwei und drei bei den Topscorern ein. Das Krefelder Urgestein Daniel Pietta konnte sich zudem im Spiel gegen Schwenningen über seinen 500. DEL-Scorerpunkt freuen. Eine außergewöhnliche Marke, die nicht viele Spieler für sich verbuchen können.

In den letzten Spielen komplettierte die erste Paradereihe der neue Kanadier Jordan Caron, der nahtlos an die Topleistungen seiner Nebenleute anknüpft. Mit drei Treffern aus den ersten vier Spielen erfüllte der 26-Jährige bisher voll und ganz die in ihn gesteckten Erwartungen. Besonders im Powerplay und bei Spielsituationen direkt vor dem gegnerischen Gehäuse entpuppte sich das Ahornblatt als echte Verstärkung und kaltschnäuziger Vollstrecker.