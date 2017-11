Pinguine unterstützen stups Kinderzentrum mit Aktion beim Spiel gegen Augsburg.

Krefeld. Dragan Umicevic und Nick St. Pierre staunen nicht schlecht, als sie zusammen mit ihren Frauen und Kindern das stups Kinderzentrum betreten. Mit dem Lied der Pinguine, einem großen Banner und selbstgebastelten Geschenken werden die beiden Eishockey-Profis von den Kindern der Einrichtung lautstark empfangen.

Sportdirektor Roos: Es ist wichtig, dass man sich unterstützt

Die Pinguine unterstützen die internationale Aktion „Worldwide Candle Lighting“ beim Heimspiel gegen Augsburg am 10. Dezember. In Gedenken an verstorbene Kinder werden Kerzen auf dem Eis entzündet. Um das Kinderzentrum finanziell zu unterstützen, werden bereits beim Heimspiel gegen Köln am Freitag, 1. Dezember, in der ersten Drittelpause zwei Kunstdrucke vom „Nagel-Tor“ der Künstler Jens Enneper und Wolfgang Quante versteigert.

Die stups-Familie, bestehend aus betreuten Familien, Helfern und Angestellten, sind zum Spiel eingeladen. Im Foyer des König-Palastes ist das Kinderzentrum außerdem mit einem Infostand vertreten.

Für Sportdirektor Matthias Roos ist die Kooperation mit dem stups eine Herzensangelegenheit: „Es ist wichtig, dass man sich unterstützt. Immerhin geht es um die Kinder. Normalität reinbringen, ist nicht einfach, aber eine unheimlich wichtige Sache.“

Nancy Gasper, Leiterin des Zentrums, bedankte sich herzlich bei Spielern und Verantwortlichen: „Wir sind froh und dankbar, dass die Pinguine wieder mit uns arbeiten.“ Das stups Kinderzentrum ist ein Netzwerk für Familien mit Schwerstkranken oder behinderten und gesunden Kindern. Die DRK-Schwesternschaft bietet Beratung und praktische Unterstützung. Um den umfangreichen Anforderungen gerecht zu werden, kümmert sich ein großes Team aus Fachkräften vor Ort, im Kinder- und Jugendhospiz um die Familien.