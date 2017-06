Schneller, robuster, härter – so sollen sie spielen. Ob und wie das gelingen kann, hängt von vielen Einflüssen ab – eine Analyse.

Krefeld. Der Blick richtet sich nach vorne, die enttäuschendste Saison für die Krefeld Pinguine in der Deutschen Eishockey Liga ist abgehakt, die Konsequenzen gezogen, vor allem personeller Art – elf neue Spieler stehen im Kader. Es liegt jetzt an Cheftrainer Rick Adduono, aus der neuen Mannschaft eine Einheit zu formen, die Profis in der Saison bei Laune zu halten. Getreu dem Motto von Meistermacher Hans Zach: „Wille schlägt Talent.“ Eine Mannschaft, in der die Chemie stimmt, wird über die Saison gesehen vor einem Team landen, das vielleicht individuell besser ist, aber nicht als Einheit auftritt. Das war das Manko der vergangenen Saison.

Position Tor

Andrew Engelage kommt mit guten Referenzen, seit drei Jahren spielt der 28-jährige Kanadier in Europa. Ein Jahr in Norwegen, anschließend in Italien und in Schwedens 2. Liga. Nicht die stärksten in Europa, doch die Statistiken des Torhüters ragen in jeder Liga heraus. In Italien lag seine Fangquote deutlich über der von Tomas Duba, der – bevor er zu den Pinguinen wechselte – ebenfalls dort spielte. In der vergangenen Saison hatte Engelage in Schweden eine deutlich bessere Fangquote als Patrick Galbraith zu seiner Zeit in der „Allsvenskan“. Mit 1,96 Meter ist Engelage so groß wie noch kein Krefelder Torhüter in der DEL. Die Devise ist klar: Engelage soll verhindern, dass der erste Schuss im Tor einschlägt.

Die Abwehrreihen

Das Konzept in der Verteidigung heißt: abräumen, Körperspiel vor Technik. Das ist der Auftrag an die beiden Top-Reihen, die Top-Vier-Spieler. Zugang Antonin Manavian kann das, Nick St. Pierre muss das wieder häufiger machen, Mikko Vainonen kann das auch. Kurt Davis ist ein nickliger Spieler. Danach wird es etwas dünn. Wenn die ersten vier nicht präsent sind, müssten Patrick Seifert, Joel Keussen und Maximilian Faber die Rollen schlüpfen, die ihnen eine Nummer zu groß sind.

In Kyle Klubertanz, Tim Hambly, Kyle Sonnenburg und Mike Little haben vier Stammverteidiger den Club verlassen. Manavian, Davis, Seifert und Keussen ersetzen sie – eine runderneuerte Defensive. In Manavian haben die Pinguine einen günstigen Nachfolger für Klubertanz verpflichtet, der mit seinem Körper (1,91 Meter, 102 Kilogramm) vor allem vor dem Tor aufräumen soll. Kurt Davis, 30 Jahre, spielte zuletzt drei Jahre für die DEG. Er musste nach einer für die DEG enttäuschenden Saison gehen, weil er der einzige Lizenz-Verteidiger mit auslaufendem Vertrag war. Davis hat seine Stärken in der Offensive, besonders im Powerplay. Defensiv ist er nicht der Stabilste. Patrick Seifert, seit neun Jahren Stammspieler in der DEL, erreichte in den beiden vergangenen Jahren mit Wolfsburg das DEL-Finale. Der 27-jährige Allrounder möchte in Krefeld mehr Verantwortung übernehmen. Joel Keussen wagt nach drei Jahren den Sprung aus der DEL 2 in die höchste Spielklasse. In Frankfurt trat Keussen auch offensiv in Erscheinung. Doch in Krefeld wird von dem 1,91 Meter großen Abwehrspieler grundsolide Defensivarbeit erwartet. Sind alle Spieler fit, streitet er sich mit Faber um den Platz als sechster Verteidiger auf dem Spielberichtsbogen.