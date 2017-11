Bis zur Deutschland Cup-Pause fand die Düsseldorfer EG nicht richtig ihren Rhythmus. Mit drei wichtigen „Drei-Punkte-Siegen“ am Stück und dem Shootout-Erfolg in Berlin stockte das Team von Trainer Mike Pellegrims sein Punkte-Konto deutlich auf und stellte den Anschluss zu den Playoff-Rängen her. Zu den zehn besten Klubs der Liga will die DEG auch am Ende der Hirnrunde gehören, wenn es im März in die Playoffs geht. Mit den Neuverpflichtungen Dan Bakala und Kevin Marshall kam weitere Qualität in den Kader.

Auf der Torwartposition geht kein Team in der DEL gerne ein Risiko ein. So justierte auch die Düsseldorfer EG Anfang Oktober den wichtigen Mannschaftsteil noch einmal nach und holte den Kanadier Dan Bakala an den Rhein. Der 29-jährige Goalie bringt jede Menge Erfahrung mit in die Kabine – und auch das Gewinner-Gen. Mit den Frölunda Indians holte der Mann aus Calgary in der vergangenen Saison die Champions Hockey League. Zusammen mit Matthias Niederberger hat die DEG nun ein überdurchschnittliches Torhütergespann zur Verfügung, das hohen Ansprüchen genügt. Auch für das langfristig verletzte Raubein Tim Conboy fanden die Verantwortlichen bei den Landeshauptstädtern adäquaten Ersatz in Schweden.

Ahornblatt Kevin Marshall routiniert und kompromisslos

Denn während der Deutschland-Cup-Pause stieß mit dem 28-jährigen Kevin Marshall ein weiteres Ahornblatt zum Kader, dass sich schon in zahlreichen Schlachten bewiesen hat. Der NHL-erfahrene (Philadelphie Flyers) Verteidiger Kevin Marshall erhielt bei der DEG, genau wie Bakala, einen Vertrag bis Saisonende.

Niki Mondt, Sportlicher Leiter der DEG, ist sich sicher, mit Marshall den richtigen Mann verpflichtet zu haben: „Kevin Marshall ist ein robuster Stay-at-Home-Verteidiger. Er verfügt über große Erfahrung auf höchstem Niveau, nicht zuletzt durch seine vergangenen Jahre in der ersten schwedischen Liga“, sagt der langjährige Nationalspieler, der seit dieser Saison im sportlichen Management der Düsseldorfer die Fäden spinnt.

Nicht nur die neuen Spieler, auch die Pause im November scheint der DEG gut getan zu haben. Mit frischen Kraft und großem Willen meldeten sich die Rot-Gelben zurück im Kampf um einen Playoff-Platz. Mit drei wichtigen Drei-Punkte-Siegen am Stück stockte das Team von Trainer Mike Pellegrims sein Punkte-Konto deutlich auf und stellte damit den Anschluss an die Playoff-Ränge her. Dabei zeigten sich die Düsseldorfer in allen Mannschaftsteilen stabiler und bauten ihre positive Heimbilanz weiter aus. Von den ersten zehn Heimspielen konnten die Mannen um Kapitän Darryl Boyce sieben Siege einfahren.

Ein Garant für den Aufschwung rund um den ISS Dome ist Torjäger John Henrion, der bereits 13 Mal für seine Farben getroffen hat und dessen Vertrag jetzt vorzeitig bis 2020 verlängert wurde.

Ebenso präsentierte sich nach der November-Pause Alexander Barta in echter Torlaune. Gleich vier Mal langte der 34-jährige Routinier gegen Iserlohn, Ingolstadt und Straubing zu und ist mit 20 Scorerpunkten (12 Treffer, 8 Assists) aktueller Topscorer bei der DEG.

Viele prominente Ausfälle auch bei der DEG

Was viele Klubs derzeit in der DEL eint, ist eine lange Verletztenliste. Davon können beispielweise die Krefeld Pinguine oder Adler Mannheim ein leidvolles Lied singen. Aber auch die DEG hatte in den letzten Wochen eine lange Liste mit prominenten Ausfällen zu vermelden. So fehlten zuletzt neben dem bereits erwähnten Tim Conboy mit Alexandre Picard, Marco Nowak, Torjäger Rob Bordson und Manuel Strodel gleich etliche etablierte Stammkräfte. Der ein oder andere könnte im heutigen Straßenbahnderby eventuell wieder mitwirken.