Dauerkarte: Pinguine-Profis rufen Fans an

Krefeld. Bis einschließlich zum ersten Mai können Fans der Krefeld Pinguine Saisonkarten mit Rabatt im Fanshop an der Westparkstraße sowie online erwerben. Am Donnerstag haben die drei Pinguine-Profis Daniel Pietta, Martin Schymainski und Mike Schmitz rund 300 Fans angerufen, die in der Saison 2016/17 eine Dauerkarte hatten und diese bisher noch nicht verlängert haben. Die Spieler erinnerten die Fans an das Ende des Frühbucherrabatts. Einige der kontaktierten Fans entschieden sich nach Angaben des Vereins aufgrund des Anrufs ihres Lieblingsspielers für eine neue Saisonkarte. Viele Anhänger nutzten die Gelegenheit und sprachen mit den Spielern über die vergangene Saison oder äußerten Wünsche für die anstehende Spielzeit.