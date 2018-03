In Daniel Pietta ist nur ein Center unter Vertrag. In allen anderen Reihen droht dem Club der Abgang der Mittelstürmer – Feser, Gawlik, Ness.

Krefeld. Die am Dienstag genommenen Werte beim Medizincheck sind für zumindest zwei Profis der Krefeld Pinguine ohne Relevanz auf eine Weiterbeschäftigung: Torhüter Patrick Klein und Kapitän Adrian Grygiel stehen auch in der Spielzeit 2018/19 unter Vertrag. Ebenso wie Daniel Pietta und Martin Schymaniski, die aktuell in Schweden und Frankfurt aktiv sind. Aber wie stehen die Chancen auf einen neuen Vertrag für den Rest der Spieler im Kader? Aktuell sieht die Situation bei den einzelnen Kandidaten so aus:

Dimitri Pätzold: Der Torhüter soll bleiben, weil die Überzeugung in seine Qualität vorliegt und damit keine Lizenz im Tor benötigt wird.

Nick St. Pierre: Der Kanadier spielt aktuell in Klagenfurt, hat ein Vertrag mit Option. St. Pierre kommt nicht zurück.

Markus Nordlund: Der Finne, lange der beste Verteidiger im Team, schwächelte im Saisonfinale, hat persönlich andere Pläne, als in Krefeld zu bleiben.

Mikko Vainonen: Den guten Eindruck nach seiner Verpflichtung im Vorjahr konnte der Finne nie bestätigen. Da verbietet sich der Gedanke an eine Verpflichtung – zumal bei einem Lizenzspieler.

Kurt Davis: Zehn Tore sprechen für ihn, aber defensiv wenig stabil. Da kommt es auf die anderen Verteidiger an. Hat man drei starke Lizenzverteidiger fix, wäre der Amerikaner erste Option an Position vier.

Patrick Seifert: Als Verteidiger Nummer fünf gäbe es niemand Besseren.

Alex Trivellato: Hat sich gut entwickelt, wäre auf Position sechs einplanbar.

Joel Keussen: Auf Position sieben in der Abwehr eine Option.

Tom Schmitz: Wenn gesund, Verteidiger Nummer acht.

Max Faber: Mit eher schlechterer Perspektive, weil das Niveau auf den vorderen Positionen fehlt, für hintere zu teuer.

Daniel Pietta: Er hat noch Vertrag bis 2025.

Dragan Umicevic: Er soll bleiben, aber für weniger Geld. Das wird schwierig. Verpasst in jeder Saison durch Verletzungen einige Spiele, mit Defiziten in der defensiv.

Jordan Caron: Der Kanadier soll bleiben. Die Pinguine besitzen angeblich eine Option darauf. Würde das klappen, könnten die Chancen für Umicevic sinken. Zumal Caron der Spieler mit größerem Potenzial ist.

Marcel Müller: Hat kundgetan, die Pinguine zu verlassen.