"Wortwörtlich" Daniel Pietta: „Wir waren die bessere Mannschaft“

Daniel Pietta (Pinguine): „Wir waren die bessere Mannschaft. Haben mit viel Energie gespielt, Gradlinig, einfach. Jeder hat seinen Job gemacht – bis fünf Minuten vor Schluss. Heute können wir uns ärgern, morgen ist ein neuer Tag.“

Christian Ehrhoff (Haie): „Ich habe damit gerechnet, ausgepfiffen zu werden. Ich habe auch Verständnis dafür, aber alles hat sich in Grenzen gehalten. Wir mussten durch so viele Tiefen gehen, viele Strafzeiten killen. Daher ist es schön, dass wir das Spiel gedreht haben.“

Niklas Treutle (Pinguine): „Wir standen hinten besser, haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Aber wir hätten ein Powerplay nutzen müssen.“

Rick Adduono (Pinguine): „Nach dem ersten Drittel waren wir verdient in Führung. In Überzahl hatten wir gute Chancen, haben aber nicht mehr als das eine Tor erzielt. Wir waren körperlich heute sehr präsent. Köln hat im letzten Drittel sehr viel Druck gemacht. Am Ende haben wir den Puck nicht mehr so aus dem Drittel bekommen wie in den beiden ersten Dritteln. Die Fans haben uns heute sehr geholfen und hätten mehr verdient gehabt. Wir werden weiter kämpfen. Wir werden den Verein wieder dahin bringen, wo er in den letzten Jahren war.“