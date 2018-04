Krefeld. Daniel Pietta gehört zum Aufgebot der Eishockey-Nationalmannschaft für die beiden Spiele gegen die Slowakei. Der Stürmer der Pinguine wird mit dem DEB-Team am Dienstagabend nach Dresden reisen, am Mittwoch wird die erste Trainingseinheit stattfinden.

Er ist am Freitag erst aus Leksand in Schweden nach Krefeld zurückgekehrt. Deutschland spielt bei der Euro Hockey Challenge am Samstag und Sonntag in Weißwasser beziehungsweise in Dresden gegen die Slowaken. red