Die Zeiten bei den Pinguine sind alles andere als lustig. Der Kanadier aber lächelt gelassen – wenn auch nicht jedes Problem gleich weg.

Krefeld. Es sind ja irgendwie jecke Tage bei den Pinguinen, eigentlich sogar eine jecke Saison. Leider nicht im Sinne des gelebten Frohmutes. Dabei kommen jetzt ja erst dam Mittwoch mit seinem kanadischen Unterton ein „Äntschuldigung“ in den Raum raunte. Dort, wo der Club zur Pressekonferenz eingeladen hatte. Und natürlich hatte Adduono sein smartes Lächeln um die Mundwinkel aufgezogen.

Im Karneval ist schließlich einiges schon mal anders im Wochenablauf – einen Pressekonferenz eben mal Mittwoch statt Donnerstag. Immerhin ist ja Altweiber. Verrückt. Da kann man ja mal durcheinanderkommen mit den Terminen. Alles jeck, findet auch Adduono, der sich 20 Minuten verspätete, und setzt dann noch ganz charmant einen drauf, als er mutmaßte. „Karneval ist doch jeden Tag im Februar.“

Es ist egal, wer dieses Team trainiert

Das war eine innige Umarmung ans Fest, schließlich kennt man den Kanadier im bunten Getümmel der jecken Tage oder auf dem Pinguine-Wagen im Zug – wie einst 2011. So wird es diesmal nicht sein. Man könnte auch sagen: „Es ist alles ein bisschen zu jeck“.

Zwei Monate ist Adduono jetzt wieder in Krefeld. Es sei eine „busy time“ gewesen. Viel los eben. Und so wird es wohl auch bleiben. Schließlich werden die Pinguine gerade wieder renoviert, neu erfunden. Wobei das ein wenig schwierig werden dürfte mit dem Trainer Adduono. Das Neuerfinden. Das spricht überhaupt nicht gegen seine Person. Aber Adduono wird seine Trainingsgestaltung eben nicht neu erfinden, er wird ein Trainer mit Format sein. Aber es wird darauf ankommen, wer und wie die neue Mannschaft zusammengesetzt werden wird. Da sind die gravierenden Fehler gemacht worden. In schöner Regelmäßigkeit seit drei Jahren. Denn was der Trainerwechsel von Fritzmeier zu Adduono gezeigt hat, ist nur dies – nichts. Es ist egal, wer dieses Team trainiert. Die gezeigten Symptome haben sich nur unwesentlich verändert durch den Trainertausch. Es ist, um im Profisport-Jargon zu bleiben – schlechtes oder nicht zusammenpassendes Material eingekauft worden.

Nun dürfen die Pinguine sich noch zweimal auf dem Eis bewähren. Morgen im Derby bei der DEG und Karnevalssonntag gegen Wolfsburg. Dann wird auch Kapitän Herbets Vasiljevs offiziell verabschiedet.

Wolfsburg – und die besondere Note mit Adduono

Liveticker Mark Mancari erzielte mit der Führung gegen die Eisbären sein achtes Powerplay-Tor. Damit liegt er ligaintern auf Platz fünf. Brent Aubin und Trevor Parkes haben zehn Treffer erzielt, Sebastian Furchner und Scott Timmins liegen bei neun Toren. Niklas Treutle war an den beiden Toren der Berliner machtlos. Wegen seines guten Auftritts wollte Mike Collins den Torhüter beim Feiern auch vorneweg zur Nordtribühne schicken. Treutle zierte sich ein bisschen und wollte wohl nicht so richtig. Als 20 Eisbären-Fans mit Trommeln eine Polonaise starteten und sich im Umlauf der Halle Richtung Nordtribüne aufmachten, wurden sie ungefähr auf halber Höhe zwischen Mittellinie und Nord von einem Ordner aufgehalten und ihnen gedeutet, dass sie durch die Türe raus sollten. Die beiden Fanlager sind befreundet, von daher bestand keine Gefahr. Auf der anderen Seite ist gegen Köln eine Fahne der Flying Penguins geklaut worden. Womöglich waren die Ordner deswegen sensibilisiert. Kyle Klubertanz hat mit Linz 1:6 gegen Klagenfurt verloren. Er war bei -2, also in drei Spielen gesamt bei -4. Das war der letzte Spieltag, Linz ist Vierter. Marcel Müller hat mit Linköping beim Vorletzten Rogle nach Penaltyschießen 2:3 verloren. Müller hatte keine Torbeteiligung, spielte in der vierten Reihe. Das Spiel der Pinguine am Freitag in Düsseldorf können Sie bei uns im Internet im Liveticker ab 19 Uhr verfolgen unter wz.de/krefeld

Und Wolfsburg hat einen besondere Note. Vor zwei Jahren scheiterten die Pinguine in den Pre-Play-offs in Wolfsburg. Noch auf dem Eis verkündete seinerzeit Adduono bleiben zu wollen, sagte: „Ich möchte unseren Fans gerne den Titel mit der Mannschaft schenken.“ Sein Vertrag lief 2015 aus. Er erhielt einen Zwei-Jahres-Vertrag und war wenige Monate später nicht mehr Trainer. Jetzt ist er es. Und wird es auch bleiben. Adduono sagt: „Ich werde noch was hier bleiben.“ Er meinte nach dem Saisonende. Dann wird er sich um die kranken Eltern in der Heimat kümmern und wieder zur WM zurückkommen. Kurz danach bedankte sich Pressesprecherin Katharina Schneider-Bodien fürs Kommen. Adduono lachte und lächelte milde.