Krefeld Pinguine Adduono: „Es wird für uns ein hartes Stück Arbeit“

Adduono nimmt Play-offs ins Visier. Am Freitag steigt sein Saison-Debüt gegen die Kölner Haie.

Krefeld. Wolfgang Schulz war die gute Laune anzusehen. Der Aufsichtsrat-Vorsitzende der Krefeld Pinguine hatte soeben auch offiziell Rick Adduono als neuen Trainer der Pinguine vorgestellt. Dass beide ein gutes Verhältnis pflegen, ist bekannt. Schulz sagt; „Ich freue mich sehr, dass Rick wieder an meiner Seite sitzt.“ 416 Tage nachdem Adduono Krefeld verlassen hatte, ist er also wieder zurück. Die Aufgabe, die er übernimmt, ist nicht leicht. Tabellenplatz 14. Hinzu kommen sieben Niederlagen in Serie. Das Ziel ist dennoch klar und lautet: Play-offs. Adduono sagt: „Wir haben nur noch 22 Spiele Zeit. Es wird ein hartes Stück Arbeit. Ich werde alles dafür tun, um die Play-offs noch zu erreichen.“

Spielerisch setzt der Trainer auf die Reihe: Pietta, Müller, Umicevic

Dass der 61-Jährige den, wie es Wolfgang Schulz nennt, „Feuerwehrjob“ übernimmt, zeigt seine Verbundenheit zum Verein. Nicht umsonst hat er mit seiner Frau Melanie in nur anderthalb Tagen alles gepackt, den Weihnachtsbaum wieder abgeschmückt, und ist so schnell es geht nach Krefeld gekommen. „Meine Frau und ich haben uns zusammengesetzt und überlegt. Es ging dann alles sehr schnell, die letzten Tage waren sehr lang und stressig.“

Spielerisch setzt Adduono vor allem auf die Reihe um Pietta, Müller und Umicevic, die er wieder vereinen will. Zudem trainierte Herberts Vasiljevs an der Seite von Mike Collins und Marco Rosa. Die beiden restlichen Reihen bildeten Mieszkowski, Orendorz und Zugang Martin Ness, und Schymainski, Mancari und Koziol. Die Torwartfrage ließ Adduono noch offen, wahrscheinlich ist jedoch, dass Niklas Treutle am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Kölner Haie zwischen den Pfosten steht. tin